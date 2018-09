Novafeltria, 98.000 euro dalla Regione per il Teatro: 'fulcro delle iniziative culturali del nostro paese'

Attualità

Novafeltria

| 17:26 - 28 Settembre 2018

È con grande soddisfazione che l’Amministrazione comunale di Novafeltria accoglie la notizia del finanziamento di 98.000 euro per la ristrutturazione e l’ammodernamento del Teatro Sociale:





“Siamo molto contenti che il nostro progetto di risanamento conservativo e messa a norma del Teatro Sociale sia rientrato tra i tre progetti della provincia di Rimini che hanno ottenuto il finanziamento della Regione Emilia Romagna, scelta non scontata vista l’alta partecipazione per questo canale di finanziamento che non usciva da anni.

Questo progetto era stato accolto positivamente dall’intero Consiglio Comunale che ne aveva condiviso la visione di fondo e lo sforzo economico a carico del bilancio riconoscendo l’urgenza di mettere mano ai lavori di messa a norma dell’edificio, divenuti ormai improcrastinabili.

Il Teatro Sociale è fulcro fondamentale delle iniziative culturali della nostra cittadina, unico luogo capace di accogliere spettacoli, mostre, conferenze, saggi di fine anno. Da due anni, con la collaborazione dell’Associazione culturale L’Arboreto, stiamo portando avanti un progetto che coinvolge le varie realtà cittadine; siamo in costante dialogo e servizio con le scuole; parliamo di danza, musica, letteratura e temi sociali contemporanei; la comunità si apre a gesti generosi di diffusione della cultura regalando “biglietti e abbonamenti sospesi”. Un progetto culturale di assoluto valore regionale e nazionale.

Crediamo che queste nuove sinergie e la dimensione di grande apertura alla comunità, oltre a scelte organizzative strategiche, abbiano contribuito a far aumentare considerevolmente il contributo che la Rete dei Teatri Valmarecchia percepisce dalla Regione, passando dai 15 ai 35.000 di questi ultimi due anni. Anche la nuova stagione teatrale alle porte si inserisce in quest’ottica di dono perché abbiamo pensato di costruirla e condividerla con i Comuni di Talamello e Maiolo che non hanno la fortuna di avere un teatro loro, convinti che la cultura non ha limiti nè pregiudizi.

In teatro c’è un termine per raccontare tutto questo ed è “restituzione”: restituire ad un pubblico il frutto del proprio lavoro e restituire un luogo ad una comunità che lo possa vivere e abitare; una comunità che vada oltre i confini istituzionali, estesa a chiunque voglia esserci.

Ringraziamo la Regione Emilia Romagna che ha dimostrato di credere nel valore dei piccoli teatri quali “importanti punti di riferimento culturale e di aggregazione per la comunità locale”.





Elena Vannoni

Assessore alla cultura