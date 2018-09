'Cucine da incubo', serve tonno congelato ma nel menù c'è scritto pesce fresco. Denunciato ristoratore

Cronaca

Rimini

| 17:10 - 28 Settembre 2018

Giovedì la Guardia Costiera di Rimini ha svolto un'attività di controllo, sul territorio provinciale, per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di pesca, con riferimento alle norme sulla tracciabilità, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Fari puntati su alcuni ristoranti: in uno di essi, anziché tonno rosso fresco, veniva servito del tonno pinna gialla congelato, diversamente da quanto indicato in menù. Il ristoratore è stato denunciato per frode: 11 i kg di pesce sequestrato.