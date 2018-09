Santarcangelo, lo stadio Mazzola si rifà il look: lavori al manto erboso

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:04 - 28 Settembre 2018

Lavori allo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo. Il cantiere è stato aperto giovedì e porterà a un’importante rigenerazione dei tre campi in erba. Il lavoro è stato affidato a un’azienda che fa parte del gruppo PowerGrass che sta eseguendo, lavorando anche di notte, interventi di trasemina, verti drain profonda, microbucatura, distribuzione di fertilizzanti a base zeolitica e sabbiatura livellante. L’obiettivo è di consegnare alla prima squadra e al settore giovanile dei campi finalmente all’altezza per gli allenamenti e le gare di campionato in attesa di un progetto, già allo studio con la stessa PowerGrass, per il completo rifacimento e ampliamento di tutta l’area del complesso Valentino Mazzola.