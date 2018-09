Vescovo Turazzi in visita ai Vigili del Fuoco di Novafeltria per benedire i mezzi di soccorso

Attualità

Talamello

| 16:48 - 28 Settembre 2018

Venerdì 28 settembre il Vescovo della Diocesi di San Marino Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi ha effettuato una visita pastorale presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria, a Campiano di Talamello.

Il Vescovo è stato accolto dal Comandante Provinciale, Ing. Pietro Vincenzo Raschillà, dai sindaci di Novafeltria Stefano Zanchini, di Talamello Francesca Ugolini e di Maiolo, Marcello Fattori, in rapprsentanza dell'Unione dei Comuni Valmarecchia. Il Vescovo ha effettuato la visita alla Caserma e incontrato una nutrita rappresentanza del personale in servizio, esprimendo la propria gratitudine per l'aiuto fornito alle persone in difficoltà con spirito di altruismo e solidarietà, che costituiscono valori fondanti della tradizione dei Vigili del Fuoco. Altro momento significativo è stata la benedizione degli automezzi. Il Comandante Raschillà, nel ringraziare Mons.Turazzi per la vicinanza espressa nei confronti dei Vigili del Fuoco, ha consegnato, quale ricordo di un'importante momento di incontro, una statuina di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.