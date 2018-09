Polenta, funghi, tartufo: i sapori dell’autunno e tante sorprese tra fiere, mostre, teatro. Gli eventi del week-end

Eventi

Rimini

| 15:29 - 28 Settembre 2018

Il primo week-end autunnale ispira gite fuori porta, assaggi di sapori del territorio, proprio tutto ciò che ci offre il calendario: polenta, tartufo, funghi, ma anche tanta cultura, teatro e, perché no? Una bella passeggiate per mercatini. Ebbene, datevi da fare: organizzate il vostro finesettimana con nostro“vademecum”.





ENOGASTRONONOMIA E FIERE





A Perticara anche questa domenica sarà “in giallo” alla “Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco”. Regina della manifestazione è indubbiamente la rustica vivanda, preparata in questo caratteristico borgo della Valmarecchia con una farina che contiene ben 13 specie diverse di granoturco rigorosamente macinate ad acqua. QUI tutte le info.





L’abilità di 5 cuochi si fonde in una giornata piena di suggestioni incorniciata fra le mura di un piccolo paese dell’alta Valmarecchia, Sant’Agata Feltria, venerdì 28 settembre. La Brigata del Diavolo e il Progetto dei cuochi sognatori accende lo spirito del borgo e fa sosta nei suoi serbatoi di cultura e di bellezza. La Rocca delle Fiabe, il teatro Mariani, la Sala delle Scuderie.





È tutto pronto a Santarcangelo per l’edizione 2018 della Fiera di San Michele, che aprirà come di consueto sabato 29 settembre con la tradizionale Gara di canto per uccelli organizzata dal gruppo amatoriale “Uccelli da richiamo”, in programma alle ore 5 presso lo Sferisterio. Animali, prodotti e tradizioni della Valmarecchia tornano protagonisti con tante iniziative: alla “Corte degli animali” in via De Bosis sarà possibile scoprire animali da compagnia, pesci, tartarughe, acquari, gabbie, attrezzature e mangimi, anche biologici, per gli appassionati del settore. QUI tutte le info.





Tutto pronto a San Sisto per l’inaugurazione della 51° edizione della Festa del Fungo in programma nei week end del 29/30 settembre e 6/7 ottobre. L’iniziativa, presentata nella bella cornice del ristorante ‘Bel Sit’ di Pesaro, riserva anche quest’anno tanti appuntamenti per gli appassionati della micologia e della buona tavola, a partire dall’opportunità di acquistare i prelibati funghi locali direttamente dai produttori, nella fiera. QUI tutte le info.





Torna domenica 30 settembre, dalle ore 16,00 alle ore 19,30, “Verucchio in Strada”. L'evento è organizzato con la collaborazione delle associazioni sportive locali e prevede la chiusura al traffico di via Casale, dalle ore 14.00 alle 19.30, nel tratto compreso tra via di Mezzo e via La Marmora, a Villa Verucchio. Sulla strada e nelle piazze verranno realizzati campi da gioco, spazi autogestiti dalle singole associazioni per promuovere la propria attività ed i propri progetti, due aree destinate alle scuole di danza locali ed un concerto di orchestra composta dai giovani musicisti del territorio. QUI tutte le info.





TEATRO





Dal 29 settembre al Teatro degli Atti di Rimini Asini d'amore, la XVI edizione di Le Voci dell'Anima. Il festival, diretto da Maurizio Argàn e Alessandro Carli, presenta un intenso programma. Si apre il sipario sabato 29 settembre con lo spettacolo ospite Studi per piccoli spazi - Solo woman di Elisa Barucchieri, ResExtensa Dance Company. QUI tutte le info.





Il palcoscenico del Cinema Teatro Tiberio di Rimini (via S. Giuliano 16, Rimini) ospita, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione tra l'associazione culturale Cambia-Menti e lo IOR Istituto Oncologico Romagnolo: venerdì 28 settembre alle ore 21.00 va infatti in scena lo spettacolo "Donne: punti a capo", esito del laboratorio teatrale condotto da Alexia Bianchi durante lo scorso inverno, dedicato all'approfondimento delle tematiche legate agli stereotipi di genere. QUI tutte le info.





MANIFESTAZIONI





Torna anche quest'anno la Notte Europea dei Ricercatori. L'evento presente in quasi 300 città in tutta Europa, di cui 52 solo in Italia, è promosso dalla Commissione Europea. La Notte si svolgerà in simultanea il 28 Settembre 2018 e SOCIETY (How do you spell RESEARCH? SOCIETY – Science, histOry, Culture, musIc, Environment, arT, technologY) è il progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 che porta la Notte Europea dei Ricercatori a Bologna, Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna, Rimini. QUI tutte le info.





MOSTRE E MERCATI





Continua a Novafeltria, sabato 29 e domenica 30 settembre, la 5° edizione di Semplicemente Fotografare Live. 75 esposizioni personali, 7 collettive ambientate in allestimenti creati “ad hoc” negli edifici storici messi a disposizione da privati e dal Comune della cittadina che, con la partecipazione della Regione Emilia Romagna, patrocina l'evento. Qui programma completo ed info





In questo ambito sarà presente Dahlia, un progetto fotografico collettivo iniziato a febbraio del 2018 a cura dell’associazione T.club: progetto importante ed ambizioso incentrato ad analizzare l’impatto del tumore al seno ai giorni nostri. Gli obiettivi sono tanti, primo fra tutti superare i vari tabù legati a questa patologia. QUI tutte le info.





Fino al 14 ottobre 2018 , ZERO ( Weak Fist ) all'Arco d'Augusto di Rimini: installazione della scultura luminosa mobile dell'artista Patrik Tuttofuoco. ZERO (Weak Fist), opera d’arte contemporanea, è progettata per ricollocarsi in una serie di tappe a Rimini, Berlino e Bologna, in luoghi scelti nelle tre città che hanno un carattere di reperto archeologico formale ed ideale, immutato nel tempo.





Domenica 30 settembre, in via IV Novembre, Domeniche ad arte, la mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui espone l'artigianato e l' hobbistica locale, riconferma la presenza anche nel 2018, cambiando la location in via IV Novembre.

Orario: dalle 9.00 alle 18.00.





Sempre domenica 30 settembre, in Piazza Tre Martiri, Rimini Antiqua, mostra mercato dell'antiquariato, modernariato e vintage, nella deliziosa cornice del centro storico riminese Un appuntamento a cadenza mensile, in cui è possibile trovare ampia scelta di oggetti selezionati: ceramiche, vetri, libri, mobili, bigiotteria, argenti, oggettistica varia, tutto rigorosamente datato o antico. Orario: dalle 8.30 alle 19 Info: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art).





DISCOTECHE





Il Satellite Rimini torna ad animare il venerdì rock della Riviera. Ad aprire le danze troviamo The Godivas. Il duo tutto al femminile famose per portare sul palco le grandi Hit del Pop riarrangiate con una buona dose di Girl Power. Dopo il concerto, il meglio della musica Rock proposta da Dj Capoz ed Elio che per l’occasione festeggiano i 10 anni di Satellite Rimini.





Il Tunga XXL, dopo la pausa estiva, torna ad animare il sabato dell’Altromondo Studios. Una nuova stagione ricca di novità di cui troverai un’anteprima sabato 29 settembre.