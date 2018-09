Weekend pieno di immagini e suggestioni, a Novafeltria c'è "Semplicemente fotografare live"

Eventi

Novafeltria

| 09:02 - 28 Settembre 2018

Continua a Novafeltria, sabato 29 e domenica 30 settembre, la 5° edizione di Semplicemente Fotografare Live. 75 esposizioni personali, 7 collettive ambientate in allestimenti creati “ad hoc” negli edifici storici messi a disposizione da privati e dal Comune della cittadina che, con la partecipazione della Regione Emilia Romagna, patrocina l'evento. La kermesse fotografica che ha visto il passato week end una grossa affluenza di pubblico propone per la seconda parte un programma ricco di appuntamenti. Ospite di questo secondo week end il Gruppo Rodolfo Namias che guiderà il pubblico alla riscoperta di antiche tecniche di ripresa e stampa: dal Laboratorio di Cianotipia di Salvatore Abate al Procedimento Van Dyke a cura di Misha Cattabiani , alla stampa al platino /palladio con Giorgio Stella, ed un laboratorio ad hoc per i più piccoli “Ritratti en plain air in blu : cianotipia per bambini (e non solo)”condotto da Salvatore Abate, Luigi Conte e Anna Melnikowa. Sarà presente Barbara Ghidini “Itinerant Photography” che porta in giro per il mondo l’antica professione del fotografo “Minutero” eseguendo e sviluppando immediatamente ritratti. Giulio Limongelli condurrà un corso di Camera Oscura e produrrà ritratti con la tecnica del Positivo Diretto.

Apertura mostre dalle 9.00 alle 19.00 Ingresso gratuito

Qui programma completo ed info





Le foto sono di Stefania Vitale, Renato Greco, Edmondo di Loreto