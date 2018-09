Rollerverucchio: due atleti in Nazionale ai campionati europei di pattinaggio freestyle

Sport

Verucchio

| 07:43 - 28 Settembre 2018

Sono in partenza gli azzurri dei CT Andrea Ronco (senior) e Chiara Lualdi (Junior), dove nel week end dal 28 al 30 settembre saranno impegnati per i campionati europei Freestyle Skating EFSC Barcellona 2018 che, dopo l'edizione 2016 di Ciudad Real, tornano in terra di Spagna all'interno dell'evento multi-sport Arnold Classic Europe che si svolgerà nella città catalana in quei giorni.

I migliori skater freestyle senior e junior sono pronti a sfidarsi per i titoli continentali nelle sei competizioni che assegnano medaglie: Slalom Classic, Slalom Classic Pair, Speed Slalom, Slalom Battle, Jump e Slides.

La squadra italiana composta da 18 azzurri (12 senior e 6 junior) e capitanata dal decano del freestyle azzurro Brivio Savio (mentre sarà Sara Pasqualini l'alfiere degli Junior), parte con grande ottimismo e con gli occhi di tutta Europa puntati addosso, forte delle 23 medaglie conquistate nella scorsa edizione di Busto Arsizio dove con 4 ori, 10 argenti e 9 bronzi l'hanno fatta da padroni.

Il club Rollerverucchio è fiero di poter contare sulla presenza in squadra di due dei suoi migliori atleti, Santoni Nicolhas e Medda Filippo. Santoni punta a primeggiare in Classic Freestyle slalom, categoria Senior, sfruttando le sue notevoli doti artistiche e tecniche, mentre Medda, che è un atleta tra i più veloci in speed slalom categoria Junior, incrocia le dita su una gara perfetta.