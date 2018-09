Offerta di lavoro: concessionaria Reggini cerca venditori, le informazioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:07 - 27 Settembre 2018

La Concessionaria Reggini – Volkswagen, Audi, Skoda – con sede in Repubblica San Marino – Rimini - in un piano di ulteriore sviluppo della divisione vendita auto usate – km zero – semestrali e aziendali, ricerca e seleziona candidati/e che abbiamo i seguenti requisiti: esperienza maturata nel settore, età non superiore ai 35 anni, dinamismo, passione, flessibilità, capacità di lavorare in team e per obiettivi, titolo di studio.

L’azienda offre un trattamento di sicuro interesse adeguato alle reali capacità e concrete opportunità di carriera.

Inviare curriculum a: claudio.montanari@reggini.it