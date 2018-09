Boccette A2, due sole squadre al comando: Bussecchio 2 Forlì e Pippo Team Taverna Verde

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:47 - 27 Settembre 2018



Nella terza giornata del campionato Regionale A2 girone sud due squadre sole al comando: Bussecchio 2 Forlì, che supera di misura un ostico Tullo Games Mercedes, e Pippo Team Taverna Verde, che espugna il campo della matricola Pinarella Cervia ancora a secco di punti. Avvincenti e combattuti pareggi fra le retrocesse dalla A1 Time Out Martorano (foto) e Pizzeria Auriga Latino Rimini, fra Perla Verde Riccione 1 e Perla Verde Riccione 2 e fra l’Europa Ravenna ed il Bussecchio 1 .

Si ferma l’Autodemolizione Bertozzi Gattolino in casa del Branzolino Forlì che ottiene la sua prima vittoria come l’Asioli Forlì lo San Vittore Cesena ed il Bar Sergio Podgora Rimini sul Settecrociari Cesena che rimane anche esso ultimo a zero punti.



Tabellini

Perla Verde Riccione 2 – Perla Verde Riccione 1 3 – 3 (p.t. 1-2)

C. Ugolini e A. Amantini contro A. Donati e M. Manduchi 32-82, P. Cau c P. Barbanti 101-52, M. Bianchi e S. Di Ghionno c A. Fabbri e A. Santoni 67-80, A. Nicolini c S. Quieti 102-44, Q. Ricci c F. Marchini 59-102, A. Santoro c P. Felici 110-92.

Time Out Martorano – Pizzeria Auriga Latino Rimini 3 – 3 (p.t. 1-2)

D. Daltri e A. Alessandri c L. De Carolis e R. Ciavatta 85-57, M. Valzania c A. Ricci 97-105, R. Moro e A. Braghittoni c R. Costantini e A. Buldrini 56-80, G. Barducci c GL. Lisi 74-100, C. Alessandri c R. Zanotti 100-61, M. Tumedei c A. Muccioli 108-95.

Branzolino FC – Endas Gattolino Cesena 4 – 2 (p.t. 1-2)

R. Rustignoli e E. Samorì c L. Golinucci e R. Mazzoni 79-80, M. Valbonesi c R. Valbonesi 73-100, L. Gigli e A. Giunchi c S. Zavalloni e M. Lucchi 88-69, D. Tisselli c GL. Bianchini 101-86, G. Casadei c C. Missiroli 101-73, F. Bagnolini c A. Della Pasqua 104-57.

Bussecchio Forlì 2 – Tullo Games Mercedes G. 4 – 2 (p.t. 3-0)

G. Bonoli e L. Capriotti c Y. Corbelli e L. Vaenti 80-41, M. Meloni c E. Matteini 101-56, E. Lolli e M. Ferrini c S. Tamburini e R. Moriconi 86-44, F. Ferrini c M. Zamagna 68-101, G. Fabbri c M. Bianchi 96-103, G. Marzoli c P. Zafferani 102-65.

Sergio Podgora Rimini – Settecrociari Cesena 4 – 2 (p.t. 2-1)

S. Lettoli e G. Menghi c M. Borgini e V. Zanfini 80-54, R. Varliero c M. Piastra 104-83,

P. Mussoni e A. Tamburini c R. Balzani e S. Pavolucci 79-86, G. Bronzetti c D. Brighi 105-62, G. Santolini c C. Fabbri 36-104, A. Minotti c GL. Montanari 101-70.

Asioli Forlì – Circolo Sport Ravenna 4 – 2 (p.t. 3-0)

M. Masotti e A. Orlati c C. Federici e V. Albicocco 80-11, R. Paterna c V. Ambrosecchia 104-82, M. Boccali e M. Capacci c D. Lelli e M. Melandri 84-19, G. Morgagni c F. Pirazzoli 90-105, M. Boccali c M. Vassura 70-101, G. Ricci c C. Lombardi 101-96.

Bar Europa Ravenna – Bussecchio 1 3 – 3 (p.t. 1-2)

D. Baldi e R. Righi c G. Angelicchio e A. Sansovini 84-46, A. Taroni c F. Cimatti 91-111, M. Gallamini e PG. Alessandrini c E. Corticchia e J. Iridi 48-83, N. Baroncini c M. Biagini 71-105, D. Orioli c S. Morelli 100-92, M. Buonguerrieri c M. Bonvini 100-65.

Pinarella Cervia – Pippo Team Taverna Verde Forlì 1 – 5 (p.t. 1-2)

F. Venturi e M. Giannini c C. Fabbri e S. Berti 50-89, A. Palmitesta c M. Borselli 33-100, L. Gardini e D. Muccioli c G. Cicognani e G. De Simone 82-36, S. Neri c A. Garavini 54-100, A. Zoffoli c F. Petrini 43-102, M. Mordenti c L. Baldini 93-107.

Sport San Vittore – President Ronco 5 – 1 (p.t. 2-1)

D. Magalotti e M. Casadei c A. Samorì e S. Stagnani 82-75, C. Pezzola c F. Collinelli 100-50, D. Prati e M. Rossi c S. Tagliaferri e M. Magnani 73-80, J. Mazzesi c G. Forcellini 100-31, P. Ercolani c GL. Turci 102-83, P. boni c L. Belluzzo 101-37.

Classifica:

Pippo Team Taverna Verde Forlì e Bussecchio Forlì 2 punti 9, Perla Verde Riccione 1, Time Out Martorano e Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 7, Endas Gattolino Cesena e Asioli Forlì punti 6, Bussecchio 1 e Perla Verde Riccione 2 punti 4, Circolo Sport Ravenna, Tullo Games Mercedes G., President Ronco, Branzolino FC, Sergio Podgora Rimini e Sport San Vittore punti 3, Bar Europa Ravenna punti 1, Pinarella Cervia, Settecrociari Cesena punti 0.