FOTO: i 400 centauri della Transitalia Marathon partiti da Rimini, destinazione Umbria. Tappa a Coriano

Attualità

Rimini

| 17:38 - 27 Settembre 2018

Alle 7,30 di giovedì mattina gli oltre 400 partecipanti della quarta edizione del Transitalia Marathon hanno salutato piazzale Fellini a Rimini e si sono avviati verso Passignano, arrivo della prima tappa 2018. 270 i chilometri da percorrere attraverso Romagna, Marche e Umbria con un primo punto di ristoro già a Coriano, con il sindaco, Domenica Spinelli, a dare il benvenuto di persona a tutti i presenti. Una sfilata emozionante fatta di moto moderne e d'epoca, grandi e piccole, e motociclisti provenienti da 13 Nazioni, non solo europee, che si sono fatti immortalare dalle prime luci dell'alba sul palco del Transitalia Marathon. Mirco Urbinati ed il suo staff non si sono fermati un solo minuto in questi ultimi giorni e ieri l'intera giornata è scivolata via fra registrazioni, verifiche, sfilata e saluti. La Legione Romana 13 composta da antichi romani è stata la sorpresa che l'organizzazione ha preparato per tutti i partecipanti ieri sera, a Piazzale Fellini, dopo il briefing e prima della cena, come sempre allestita dall'Associazione Marinai che a base di pesce fritto e piadina ha sfamato la carovana dei 400, ben lieti di farsi quattro chiacchiere in compagnia.