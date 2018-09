Cattolica, al via i lavori allo stadio Calbi: nuovo terreno in sintetico e opere di manutenzione

Attualità

Cattolica

16:17 - 27 Settembre 2018

Allo comunale Stadio Giorgio Calbi di Cattolica sono arrivati i mezzi che saranno impegnati nel cantiere di manutenzione. Dopo i primi passaggi burocratici, necessari per l'avvio dei lavori, le operazioni iniziali prevedono la rimozione del manto sintetico del campo di calcio a otto. Parallelamente si effettueranno altre azioni propedeutiche, tra le quali la caratterizzazione dei terreni dei campi principale e secondario e la richiesta di omologazione preventiva su progetto avanzata nei confronti della Federazione Nazionale Calcio.

Recentemente, in merito alla riqualificazione del Calbi, si era espresso anche Francesco Lavorato, in qualità di Direttore Generale della Limonta Sport Italia Spa. "Grazie all'esercizio provvisorio concesso dal Tribunale di Rimini alla Giovane Cattolica – aveva spiegato Lavorato - l'ATI può assicurare l'impegno assunto con il cronoprogramma presentato in sede di gara. Questo ci impegna a garantire la continuità agonistica senza alcuna interferenza ed interruzione dei lavori durante la stagione sportiva".





La durata degli interventi è prevista in 120 giorni a decorrere dall’inizio dei lavori come già assicurato in fase di gara.