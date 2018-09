Ciao Zanza, l'ultimo saluto al playboy riminese sabato al cimitero delle Celle di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:57 - 27 Settembre 2018

L'ultimo saluto a Maurizio Zanfanti, in arte Zanza, sarà celebrato al cimitero monumentale e civico di Rimini alle Celle, sabato 29 settembre, alle 15. Lo hanno comunicato i familiari anche attraverso i canali social. Zanza è morto a 63 anni nella notte tra martedì e mercoledì: una scomparsa improvvisa che ha scosso tutta la comunità, strettamente legata alla figura del 'vitellone', emblema di una Rimini che probabilmente non c'è più. In un'intervista al Resto del Carlino, nel 2015, aveva detto scherzosamente: "Penso di aver fatto più promozione turistica io per Rimini di cento agenzie", in riferimento alla sua fama di grande amatore che aveva superato i confini nazionali. Anche la Bild fu colpita dal fenomeno del latinlover Zanza e gli dedicò un servizio di due pagine. Nella sua vita, il riminese ha detto di essere andato a letto con migliaia di donne, con una media di 150 flirt a stagione.