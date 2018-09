Più di un etto di droga e tanti semi di canapa indiana in vasi nascosti in casa: arrestato 38enne pugliese

Cronaca

| 15:33 - 27 Settembre 2018

Nell'ambito delle indagini connesse all'operazione antidroga "Free Park", finalizzata al contrasto dello spaccio nei parchi e nelle aree verdi di Rimini, i Carabinieri hanno raccolto elementi su un 38enne barese, residente in città e domiciliato a Sogliano al Rubicone. Dalle indagini è emerso che l'uomo detenesse un ingente quantitativo di marijuana da immettere proprio nel mercato 'nero' dello stupefacente di Rimini. A seguito delle perquisizioni personale, dell'automobile e del domicilio, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 120 grammi di marijuana, 7 di hashish e 28 vasi con semi di canapa indiana, nonché il bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. In casa del 38enne c'erano anche fertilizzanti ad alto potenziale e lampade necessarie per poter realizzare una piccola serra artigianale in cui far crescere le piantine. L'uomo è stato arrestato, ma è tornato in libertà, in attesa della sentenza del Tribunale che lo ha processato per direttissima nella mattinata di giovedì 27 settembre.