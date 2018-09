Basket C Gold, è ufficiale: Fidenza si ritira, le squadre sono solo 12. Cambia il calendario?

Sport

Rimini

| 14:34 - 27 Settembre 2018

"A malincuore Academy Basket Fidenza comunica che la società non disputerà il prossimo campionato di serie C Gold. Abbiamo deciso di concentrarci su quello che da sempre è il cuore della società: le giovanili. Valutando attentamente quando accaduto in queste ultime settimane, siamo arrivati a questa decisione che riteniamo doveroso comunicare ai nostri ragazzi, alle loro famiglie e ai nostri sostenitori. Per il 2018/2019 Academy Basket Fidenza si concentrerà sui giovani e sulla loro crescita personale e sportiva e continueremo il lavoro fatto in questi 4 anni con le giovanili maschili e femminili e nel minibasket".

Con questo comunicato apparso suilla pagina facebook della società faentina si materializza uno scenario assurdo: campionato di serie C Gold a 12 squadre. Che cosa farà la Fip regionale? Possibole che venga rifatto il calendario con l'inserimento di quattro giornatre ad orologio. Staremo a vedere che accadrà nelle prossime ore.