Rimini: attraversa via Marecchiese e viene investita da un'auto. Muore in ospedale dopo tre ore

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 27 Settembre 2018

Incidente con fatali conseguenze per una 86enne di Rimini, investita poco dopo le 18 di mercoledì in via Marecchiese a Rimini. Dalle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Municipale, la donna sarebbe stata investita nei pressi delle strisce pedonali, non su di esse. A bordo di una Toyota Aygo si trovava un 33enne albanese, residente a Rimini: l'impatto con la vettura è stato fatale all'anziana, ricoverata d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini, dopo i primi soccorsi prestati dal personale del 118. Il decesso è avvenuto tre ore dopo.



