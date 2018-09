Il Museo Mulino Sapignoli festeggia il nono compleanno: domenica di festa a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 14:21 - 27 Settembre 2018

A settembre torna l’ormai tradizionale festa di compleanno del Museo Mulino Sapignoli per celebrare i 9 anni dalla sua inaugurazione. L’appuntamento è per domenica 30 dalle ore 15.30 con un pomeriggio all’insegna del forte legame con la cultura, la storia e le tradizioni del nostro territorio.



La giornata di festa avrà inizio con il saluto di benvenuto da parte dell’Amministrazione comunale nel Parco del Mulino e l'intervento del direttore Mario Turci che presenterà lo stato di attuazione del progetto "Il Viaggio nel Museo Diffuso" di Poggio Torriana, l’ incontro ideale fra patrimonio e collettività, una rete costituita dai poli museali del territorio: Museo Mulino Sapignoli, Museo Naté (osservatorio naturalistico e della tessitura), Museo del miele di Montebello, Museo a cielo aperto della “Cava”.

A seguire, la presentazione dei formati digitali della Guida poetica e dei Quaderni della memoria, le ultime due pubblicazioni a cura del Comune di Poggio Torriana, raccolte di storie, suggestioni e immagini del nostro territorio, di storie della nostra gente, di storie che fanno di noi ciò che siamo ora.

Le letture della poetessa Annalisa Teodorani e la fisarmonica di Ivan Barberi con musiche della tradizione popolare accompagneranno la presentazione, alla quale interverranno il Sindaco Daniele Amati, l’Assessore alla Cultura Cinzia Casadei e il Direttore Mario Turci.



Nelle sale del Museo visite guidate gratuite durante tutto il pomeriggio, a cura dell' Associazione Amici del Mulino.



Per i più piccini laboratorio ludico in compagnia di Antonella Flenghi e a seguire merenda a buffet a cura della Pro Loco di Poggio Berni.



Tutte le iniziative in programma sono ad ingresso gratuito



Per info:

Biblioteca Museo Mulino Sapignoli, Via Santarcangiolese 4641

Tel 0541/688273; s.amati@comune.poggiotorriana.rn.it

Urp Comune di Poggio Torriana

Tel 0541/629701; urp@comune.poggiotorriana.rn.it