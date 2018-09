Boxe: Samb della Vasco De Paoli cerca la forma migliore. Sfida a Saladino del Padova Ring

Sport

14:18 - 27 Settembre 2018

Domenica pomeriggio il ring di Montagnana (Pd) ospiterà una riunione di boxe dilettantistica di solo pugili elite (senza casco) interregionale Emilia Romagna contro il Veneto. Sarà protagonista anche la Vasco De Paoli Santarcangelo, come spiega il maestro Tiziano "Siluro" Scarpellini: "E' convocato per l'occasione il nostro Modou Samb peso 81 kilogrammi con uno score di 12 vinti e 10 persi, che se la vedrà contro il locale del Padova ring Saladino Andrea con uno score di 20 vittorie 13 pari e 23 sconfitte.Sarà un match interessante, per vedere lo stato di forma del nostro Modou, che la prima settimana di novembre tenterà di staccare il pass per i campionati regionali di categoria".