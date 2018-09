A Riccione si pensa già al Natale: il mercatino tradizionale sui viali Ceccarini, Dante e Gramsci

Attualità

Riccione

| 14:14 - 27 Settembre 2018

La giunta comunale di Riccione ha approvato l’istituzione della fiera straordinaria da prevedere in occasione del Natale, l’atto che consente di avviare la procedura per definire tempi e modalità del mercatino natalizio che si svolgerà nei mesi tra novembre 2018 e gennaio 2019.

Il mercatino con i prodotti dell’artigianato, quelli tipici delle festività e dedicati ai regali è una proposta dalla forte attrattiva, che accompagna la passeggiata e lo shopping, ed è parte integrante del villaggio natalizio, rappresentandone tradizionalmente – per quanto in maniera innovativa come lo scorso anno – un elemento di grande richiamo.

Un interesse vero che non è solo dei tantissimi che scelgono i viali di Riccione per passeggiare e fare acquisti nel periodo delle feste ma anche per chi ambisce, ogni anno di più, ad occupare gli spazi in cui poter esporre e proporre i propri prodotti.

Così come per il 2017/2018, le linee guida della “fiera straordinaria” saranno all’insegna della qualità e della creatività, con priorità per i prodotti di provenienza territoriale che richiamano le tradizioni, le suggestioni e l’immaginario del Natale, e saranno pubblicate a breve attraverso un avviso pubblico che definirà criteri, tempi e modi per la partecipazione.

Le aree destinate ad ospitare il mercatino sono viale Ceccarini, viale Dante (fino a viale Galli) e viale Gramsci (fino a viale Martinelli).

La giunta ha inoltre definito le tariffe di assegnazione delle casine/chioschi, differenziate per dimensioni.