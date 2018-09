Bellaria, dal 1 ottobre alcuni parcheggi con stalli blu tornano gratuiti: ecco quali

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:11 - 27 Settembre 2018

Da lunedì 1^ ottobre a Bellaria Igea Marina si tornerà a parcheggiare liberamente negli stalli ‘blu’ in via Trau e via Conti, largo Montello, p.zza del Popolo, via Rubicone, via Agedabia, via Bacci, via dei Mille, via Pertini e zona “la Valletta”, via Quintilliano, via Properzio, via Piaggia, via Petronio, via Lucano, zona Belverde, via Calatafimi e via Perugia; aree di sosta a cui si aggiungono gli stalli presenti nel parcheggio di via Costa, fruibile liberamente fino alla prossima stagione turistica.

Oltre all’entrata in vigore del regime invernale per le aree di sosta comunali a pagamento, si ricorda che già da metà settembre sono tornati “a sosta libera” anche quei parcheggi che solo in estate sono regolamentati a disco: si tratta, ad esempio, di parte degli stalli presenti in piazza del Popolo, in zona Belverde - piazza Falcone e Borsellino e via Dossetti - , in via dei Mille e nelle vie ‘a pettine’ che conducono al lungomare di Bellaria e di Igea Marina.