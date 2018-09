Fiera di San Michele Santarcangelo, la guida alla viabilità e ai parcheggi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:09 - 27 Settembre 2018

In occasione della Fiera di San Michele, già a partire da venerdì 28 settembre entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità e alla sosta nelle strade e piazze del centro. Dalle ore 14 di venerdì fino alle ore 20 di lunedì sarà infatti vietato transitare e sostare nelle piazze Ganganelli e Marini nonché in via Andrea Costa (nel tratto compreso tra i civici 4 e 14). Vietato parcheggiare anche in via De Bosis, lato parco, dalla sera di venerdì (ore 20) a lunedì mattina (ore 6).



Alcune tra le modifiche più sostanziose scatteranno a partire dalle ore 6 di sabato 29 settembre e resteranno in vigore fino alle 6 di lunedì 1° ottobre: oltre alle vie del combarbio in ztl A, saranno chiuse al traffico viale Marini (tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Garibaldi) e le vie Garibaldi, di Piazza Ganganelli, Battisti, Andrea Costa (fra via Daniele Felici e via Montevecchi), Ludovico Marini, Daniele Felici (tra via Andrea Costa e Giordano Bruno), Giuseppe Verdi (tra via Ludovico Marini e Giordano Bruno), Lauro De Bosis e piazza Marconi. Domenica 30 settembre dalle 7 alle 20 non si potrà inoltre transitare e sostare in via Cagnacci e Arrigo Faini; venerdì 28 settembre e lunedì 1° ottobre, inoltre, via di Piazza Ganganelli sarà inoltre chiusa al traffico dalle 14 alle 20.



Come di consueto, in occasione della Fiera di San Michele l’Amministrazione comunale e Blu Nautilus hanno elaborato un piano parcheggi che prevede oltre dieci aree di sosta a disposizione dei visitatori. Tra le più ampie, l’Area Campana e il Francolini; diversi stalli normalmente riservati alla sosta delle auto nelle vie Di Nanni, Pascoli, Cavallotti e Montevecchi, invece, in occasione della fiera saranno dedicati a motocicli e ciclomotori.



Si ricorda infine che sabato 29 e domenica 30 settembre sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini nel tratto Santarcangelo-Rimini, che a tal fine verrà interrotto: per approfondimenti è possibile consultare il sito di Trenitalia.