Bambini esempio di impegno civico: raccolgono cartacce e rifiuti nel percorso casa-scuola

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:59 - 27 Settembre 2018

L’Amministrazione comunale di Santarcangelo aderisce alla 26° edizione di “Puliamo il mondo”, l’iniziativa promossa da Legambiente contro l’inquinamento ambientale, con un messaggio pieno di speranza per il futuro. Giovedì mattina infatti bambine e bambini del Piedibus – nello specifico della linea Stazione –hanno indossato le pettorine gialle identificate dallo slogan “Stiamo lavorando per noi” per raccogliere cartacce e rifiuti vari trovati lungo il percorso che li conduce alla scuola Pascucci.

Il progetto del Piedibus, già di per sé particolarmente importante perché consente ai più piccoli di fare esercizio fisico e socializzare in modo originale e divertente, contribuisce anche a ridurre il traffico dei veicoli. Un progetto che questa mattina si è arricchito di un valore ulteriore: l’attenzione e la cura per l’ambiente nel quale viviamo, dimostrate in modo ancor più diretto ed efficace attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati.