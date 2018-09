Tumore al seno, rappresentanti riminesi de 'il punto rosa' in Senato a un importante convegno

Attualità

Santarcangelo di Romagna

27 Settembre 2018

Il 25 ottobre 2018 "Il Punto Rosa" era presente al Senato, convegno promosso da Europa Donna Italia associazione, nata per tutelare le donne con tumore al Seno che raggruppa circa 130 associazioni italiane e alla quale l’associazione Romagnola aderisce.



Oggi In Italia convivono 35mila donne per Cancro al seno metastatico, anche se la mortalità si è dimezzata servono urgentemente l e linee guida nazionali che regolamentino il percorso clinico e assistenziale, accesso facilitato e omogeneo alle terapie innovative e l’istituzione di un osservatorio nazionale sul tumore al seno metastatico.



Inoltre è stata chiesta l'istituzione di una Giornata Nazionale dedicata a questa malattia cronica, sulle due proposte di legge depositate al Senato e alla Camera.

Al convegno, oltre alle circa 80 donne in rappresentanza delle associazioni,erano presenti senatori e deputati della repubblica ed alcuni illustri e luminari della oncologia italiana.

L’associazione "Il Punto Rosa" è molto attiva sul territorio, in questi 7 anni si è formata acquisendo competenze certificate per poter tutelare al meglio i diritti di tutte le donne operate di tumore al seno,sicuramente la spinta a fare tutto questo è stata la continua richiesta di aiuto e sostegno da parte delle donne sempre in aumento e sempre più giovani.

Nell’ occasione della giornata del convegno il presidente Patrizia Bagnolini ha consegnato alla Senatrice Paola Boldrini (Senatrice commissione Igiene e Sanità) e alla giornalista di Rai uno Annalisa Manduca il calendario 2019, dalle quali ha ricevuto i complimenti per la determinazione il coraggio delle donne.