Cento città contro il dolore, in tanti allo stand Isal all'esterno di Sgr Rimini

Attualità

Rimini

| 12:15 - 27 Settembre 2018

Sono stati tanti i cittadini che giovedì mattina si sono fermati allo stand della Fondazione ISAL allestito all’interno del tradizionale mercato settimanale di prodotti agricoli a km0 ospitato all’esterno della sede riminese di Gruppo SGR.

Si tratta di un’anteprima ufficiale che anticipa la X Giornata Mondiale “Cento Città contro il Dolore”, organizzata dalla Fondazione ISAL e in programma sabato 29 settembre, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul dolore cronico, sul bisogno di una diffusa opera di prevenzione e cura, e con il fine di richiedere più ricerca per sindromi dolorose non curabili.

L’iniziativa si svolgerà anche giovedì 4 ottobre, sempre presso il mercato settimanale sotto i portici della sede di Via Chiabrera.





Nella foto, Micaela Dionigi, Presidente di Gruppo SGR, e il dott. William Raffaeli, fondatore ISAL.