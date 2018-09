Coriano, trasporto scolastico e mensa, i servizi partiranno lunedì 1 ottobre

Attualità

| 11:57 - 27 Settembre 2018

Come da programma, partiranno lunedì 1 ottobre i servizi a supporto delle famiglie che hanno i propri figli che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole dell'obbligo di Coriano.

Avrà quindi il suo inizio il trasporto scolastico utilizzato da circa 60 bambini, il servizio di anticipo è posticipo scolastico per circa 50 bambini e la refezione presso le scuole materne.

L'impegno economico complessivo a carico dell'amministrazione ammonta a circa 300.000,00 euro per l'anno scolastico in corso.

Beatrice Boschetti (assessore del Comune di Coriano): La sfida è quella di attivare già a partire dal corrente anno scolastico e in collaborazione con il volontariato del territorio, altri Servizi innovativi che consentano di ridurre il traffico intorno alle scuole e stimolino la diffusione di benessere e stili di vita sani. Infatti con la sperimentazione del Piedibus e una diversa modalità organizzativa del servizio di trasporto scolastico l'obiettivo è di vedere i nostri bambini arrivare più sereni ed entusiasti a scuole e di stimolare uno scambio di esperienze tra generazioni se ad accompagnarli saranno oltre ai genitori, anche i nonni.

Gaia Cecilia Codecà: (Consigliere Comunale con delega alla scuola): ”Dopo il grande successo del Piedibus nella frazione di Cerasolo nato durante il concorso regionale "Siamo nati per camminare" e ripartito grande entusiasmo anche quest'anno è con grande orgoglio che Coriano estende a tutto il territorio questo metodo ecosostenibile per raggiungere ogni giorno la scuola. Natura, salute e non solo! Il Piedibus è anche un momento per socializzare e creare aggregazione tra i bambini e i genitori, molto importanti in una comunità come la nostra basata soprattutto sui giovani e le famiglie. I bambini sono il nostro futuro e grazie a questi strumenti possiamo insegnare che fuori ogni giorno c'è un mondo tutto da scoprire e rispettare. Invitiamo quindi i volontari a manifestare il loro interesse a contribuire all’attivazoione di questa fantastica esperienza anche nelle altre frazioni.”

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “Ottimo inizio, risultato di un bel lavoro si squadra tra assessore e consigliere delegato. Ascolto dei bisogni vuol dire essere presenti in prima persona nei territori, così da offrire servizi utili alla comunità pensati in maniera efficiente e con rispetto delle risorse.”