Novafeltria: a ‘Semplicemente Fotografare’ in mostra il progetto ‘Dahlia, le parole per dirlo’

Eventi

Novafeltria

| 11:53 - 27 Settembre 2018

Anche questo week-end Novafeltria (RN) ospiterà la 5a edizione di “Semplicemente Fotografare Live”, rassegna fotografica, organizzata dall’ associazione e dall’omonima pagina Facebook, nata con una logica diversa da altri festival. In questo ambito sarà presente Dahlia, un progetto fotografico collettivo iniziato a febbraio del 2018 a cura dell’associazione T.club.

L’associazione fotografica t.club di Rimini, nasce nel 2014 grazie all’intraprendenza di quattro donne con la passione per la fotografia.

La mission dell’associazione è quella di vivere la fotografia come crescita personale, andando oltre la tecnica ed il proprio ego artistico; questo si realizza anche attraverso collaborazioni con altre associazioni del territorio.

In questo contesto nasce Dahlia, progetto importante ed ambizioso incentrato ad analizzare l’impatto del tumore al seno ai giorni nostri. Gli obiettivi sono tanti, primo fra tutti superare i vari tabù legati a questa patologia.

“Studiando il modo per affrontare fotograficamente il progetto abbiamo notato che le ghiandole mammarie assomigliano ad un fiore ed in particolar modo ad una Dahlia – spiegano le ideatrici - da qui il nome.

Per entrare nella materia abbiamo chiesto ad una donna operata ed anch'essa fotografa di seguirci nel percorso, Sabrina Suadoni, con lei è nato il "gioco" Le parole per dirlo... quelle parole che, senza pensare troppo, ci venivano della "pancia" e da lì siamo partiti!

La necessità di “capire” ci ha fatto incontrare le donne che sono in prima linea tutti i giorni, nel pratico, e per loro e con loro abbiamo realizzato il calendario 2019, le donne "guerriere" dell’ associazione il Punto Rosa di Santarcangelo di Romagna.

Per realizzazione il calendario ci siamo incontrati più volte fra di noi, insieme abbiamo deciso il dove, il come e tutti i dettagli ma la parte tecnica era solo un dettaglio rispetto all’importanza di creare una giornata di gioia e cercare di trasmettere l’estrema forza di queste donne meravigliose.

Inizialmente sembravano tutti dei "no" all'idea di mostrarsi senza veli ma poi incredibilmente si sono presentate in 26 ed è stata una giornata pazzesca!

Tutti noi del t.club eravamo concentrati su di loro, dovevamo trovare il modo di trasmettere il loro coraggio, la loro forza ma soprattutto la loro infinita bellezza. Adesso lasciamo che le nostre fotografie parlino per noi”.



Il progetto in esposizione al Semplicemente Fotografare di Novafeltria è l’evoluzione del calendario: 14 i soci del t.club che hanno aderito all'idea; ognuno di loro sta portando avanti la tematica individualmente, ma contemporaneamente collaborando a tutte le attività collaterali che stanno nascendo da questa collaborazione con il Punto Rosa.

I lavori individuali dovrebbero essere pronti per fine anno.

Durante il Live l’associazione sarà presente sia in piazza con lo stand del Punto Rosa sia nel Teatro Sociale.