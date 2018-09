Investimento mortale, circolazione ferroviaria bloccata tutto il pomeriggio di mercoledì, disagi anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 06:38 - 27 Settembre 2018

E' stata bloccata per ore dalle 13:20 fino alle 19:40, la tratta tra Pesaro e Fano della linea ferroviaria Adriatica, dopo un investimento mortale nei pressi della stazione di Fano. La vittima è un uomo dell'apparente età di circa 50 anni che in serata non era stato ancora identificato. Bloccati entrambi i binari, fermo il treno investitore, il Frecciabianca 8816 con con 360 persone a bordo, con destinazione Venezia che era atteso anche a Rimini. I passeggeri che sono stati trasbordati su un altro convoglio messo a disposizione, giunto da Pesaro e poi ripartito per Venezia. La circolazione ferroviarie è ripresa su un solo binario a senso alternato alle 18:30, dalle 19:40 la circolazione è stata riattivata anche sull'altro binario. Per i rilevi dell'autorità giudiziaria, i treni stanno registrando ritardi fino a 240 minuti. Attivati servizi sostitutivi con bus fra Pesaro e Falconara Marittima. Disposto il rimborso integrale dei biglietti per i passeggeri del Frecciabianca 8816.