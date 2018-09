Rimini, autostrade: il ministero sblocca progetto opere collegate alla terza corsia

Attualità

Rimini

| 06:31 - 27 Settembre 2018

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sbloccato, con un decreto ministeriale, il progetto di Autostrade per l'Italia da 32,348 milioni di euro per realizzare dieci opere sulla viabilità connessa all'ampliamento della terza corsia dell'Autostrada A14 Bologna-Taranto. Lo si legge in una nota del Ministero, in cui si precisa che con il decreto, "approvato in tempi strettissimi a circa 30 giorni dalla ricezione del progetto esecutivo, si dà il via libera alla realizzazione di dieci interventi che riguardano in particolare la SS 16 'Adriatica' nel tratto interessato dai lotti 1A e 1B dei lavori di ampliamento a tre corsie della A14 Bologna-Bari-Taranto, tratto Rimini Nord-Cattolica". Si tratta in particolare - precisa la nota - di due rotatorie, tre sottopassi ciclopedonali, due piste ciclabili, due viabilità di collegamento e il completamento della viabilità di servizio dell'Autodromo.