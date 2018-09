Niente treni sabato e domenica tra Santarcangelo e Rimini per lavori su tratta ferroviaria

Attualità

Rimini

| 06:25 - 27 Settembre 2018

Cantieri aperti e circolazione ferroviaria sospesa sabato 29 e domenica 30 settembre fra Santarcangelo di Romagna e Rimini, sulla linea Bologna-Rimini. Lo annuncia Rete Ferroviaria Italiana. I provvedimenti - spiega una nota - sono necessari per consentire a Rfi di eseguire il consolidamento e l'impermeabilizzazione dell'impalcato di due ponti ferroviari e interventi di manutenzione straordinaria dei binari. Inoltre, durante il fine settimana la circolazione dei treni si svolgerà su un solo binario fra Fano e Senigallia (tratta Rimini-Ancona), fra Varano e Loreto e fra Civitanova e Porto San Giorgio (tratta Ancona-Pescara), mentre sarà sospesa fra Pescara e Chieti, Bari e Bitetto, Brindisi e Mesagne (tratta Pescara-Bari-Taranto). Le modifiche al programma di viaggio dei treni regionali e a lunga percorrenza prevedono cancellazioni, variazioni di percorso, variazioni di orario e sostituzioni parziali con autobus. Il nuovo orario, in vigore nelle sole due giornate indicate, è consultabile su www.trenitalia.com dove è anche possibile scaricare le tabelle con le modifiche di orario dei treni interessati dai lavori.