Basket C Silver, contro il Grifo Imola gli Angels fanno la voce grossa: 72-58. De Martin top scorer

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 21:34 - 26 Settembre 2018





Buona prestazione per i Dulca Angels in questo ultimo impegno precampionato . Ieri sera contro Grifo Imola, squadra inserita nello stesso girone degli Angels, pur mancando di tre elementi (Fornaciari, Russu e Massaria) la squadra di Evangelisti ha fornito una prestazione solida con qualche buona indicazione anche sui giovani da utilizzare durante la stagione in situazioni, come questa, di emergenza infortuni. Primo quarto caratterizzato da una buona difesa che permette alla squadra di casa di limitare Imola con Zannoni e Fusco che puniscono la difesa Imolese e fissano il punteggio sul 18 a 11. Nel secondo quarto entrano in campo Colombo Buzzone e Giuliani ma dopo un riavvicinamento nel punteggio, anche grazie alla zona 3-2 ordinata da Coach Evangelisti gli Angels chiudono sul 36 a 27 il primo tempo. Nel terzo quarto comunque Imola riprova a farsi sotto e impatta sul 38 pari ma sono prima De Martin e Fusco in penetrazione e poi Zannoni con una tripla a scavare un piccolo solco nel punteggio. Il quarto termina sul 55 a 44 per i padroni di casa. Clementini in controllo nell’ultimo quarto che vede in campo anche i 2002 Riva e Campidelli . Proprio Riva con un canestro in lay-up scrive il massimo vantaggio sul 70 a 52 a 3 minuti dal termine. La partita si concluderà con il punteggio di 72 a 58. Ottime le indicazioni per Coach Evangelisti in attesa di recuperare gli infortunati; da segnalare le due stoppate “pallavolistiche” di Buzzone, un ragazzo che nonostante la giovane età (nato nel 2002) potrà sicuramente dare profondità e solidità al roster Santarcangiolese. Prossimo impegno 06 ottobre nel giorno della presentazione della stagione per tutte le squadre Angels contro Fortitudo S.G. per la prima giornata di Campionato.

Tabellino:

Zannoni 21, Fusco 16, Raffaelli 5, Colombo 2 , Giuliani 2, De Martin 22, Lucchi 2, Riva 2 , Buzzone, Campidelli. All Evangelisti

Buona prestazione per i Dulca Angels in questo ultimo impegno precampionato. Martedì sera contro Grifo Imola, squadra inserita nello stesso girone degli Angels, pur mancando di tre elementi (Fornaciari, Russu e Massaria), la squadra di Evangelisti ha fornito una prestazione solida con qualche buona indicazione anche sui giovani da utilizzare durante la stagione in situazioni, come questa, di emergenza infortuni.

Primo quarto caratterizzato da una buona difesa che permette alla squadra di casa di limitare Imola con Zannoni e Fusco che puniscono la difesa Imolese e fissano il punteggio sul 18 a 11. Nel secondo quarto entrano in campo Colombo Buzzone e Giuliani ma dopo un riavvicinamento nel punteggio, anche grazie alla zona 3-2 ordinata da Coach Evangelisti gli Angels chiudono sul 36 a 27 il primo tempo. Nel terzo quarto comunque Imola riprova a farsi sotto e impatta sul 38 pari ma sono prima De Martin e Fusco in penetrazione e poi Zannoni con una tripla a scavare un piccolo solco nel punteggio. Il quarto termina sul 55 a 44 per i padroni di casa. Clementini in controllo nell’ultimo quarto che vede in campo anche i 2002 Riva e Campidelli . Proprio Riva con un canestro in lay-up scrive il massimo vantaggio sul 70 a 52 a 3 minuti dal termine. La partita si concluderà con il punteggio di 72 a 58. Ottime le indicazioni per coach Evangelisti in attesa di recuperare gli infortunati; da segnalare le due stoppate “pallavolistiche” di Buzzone, un ragazzo che nonostante la giovane età (nato nel 2002) potrà sicuramente dare profondità e solidità al roster Santarcangiolese.

Prossimo impegno il 6 ottobre nel giorno della presentazione della stagione per tutte le squadre Angels contro Fortitudo S.G. per la prima giornata di Campionato.

Tabellino

Zannoni 21, Fusco 16, Raffaelli 5, Colombo 2 , Giuliani 2, De Martin 22, Lucchi 2, Riva 2 , Buzzone, Campidelli. All Evangelisti