Calcio D, in svantaggio la Sammaurese agguanta il Real Giulianova con Zuppardo: 1-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:17 - 26 Settembre 2018

Terzo pareggio di fila in campionato per la Sammaurese (foto da pag fb del club) che davanti al pubblico amico dello stadio Macrelli divide il bottino 1-1 con il Real Giulianova, ripreso nel secondo tempo dalla rete di bomber Zuppardo.

Il primo tempo si rivela abbastanza equilibrato ed entrambe le compagini cercano di fare la partita. Purtroppo, quando mancano pochi secondi all'intervallo, doccia fredda per i padroni di casa costretti a subire il gol della formazione bruzzese, abile a trafiggere Baldassarri tramite la sortita di Di Paolo

Nella seconda frazione la squadra di Mastronicola, colpita proprio prima del riposo, cerca di risalire la china, mettendo anima e cuore sul terreno di gioco, tuttavia gli ospiti, ancora pericolosi con la traversa di Di Paolo, tengono bene il campo e si aggrappano alle parate dell'attento Shiba. La Sammaurese però è coriacea, non ci sta e, premendo ancora di più sull'acceleratore, pesca il meritato pareggio. Al 22' infatti Bonandi scodella un delizioso pallone e Zuppardo di testa si fa trovare pronto, impattando il risultato, che rimane invariato fino alle fine.

Domenica big match contro il Cesena.

SAMMAURESE-REAL GIULIANOVA 1-1

SAMMAURESE: Baldassarri, Paterni, Soumahin, Rosini, Merciari, Lombardi N, Scarponi, Errico, Zuppardo, Bonandi, Alfonsi. A disp: Hysa, Salvi, Maioli, Lombardi L, Maggioli, Cocco, Toromani, Louati, Santoni. All Mastronicola.

REAL GIULIANOVA: Shiba, Del Grosso, Antonelli, Fuschi, Ferrante, De Fabritiis, Di Paolo, Balducci, Tozzi Borsoi, Forò, Palladini. A disp: Parente, Ricchioni, Monaco, Frulla, Torelli, Pierabella, Fazzini, Fabrizi, Di Giuseppe. All Ettorre

Marcatori: 46' pt Di Paolo, 22' st. Zuppardo