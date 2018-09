Calcio D, la Savignanese espugna il campo di Jesi (0-2). Per Peluso gol ed errore dal dischetto

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:01 - 26 Settembre 2018

Seconda affermazione di fila, la prima fuori casa, in serie D per la Savignanese, che, espugnando meritatamente lo stadio Carotti, piega la Jesina per 2-0 e sale a sei punti in classifica.

Il primo tempo vede la Savignanese, pericolosa soprattutto con il vivace Francesco Manuzzi, manovrare e tenere il possesso del pallone, mentre i locali agiscono di rimessa, affidandosi soprattutto a lanci lunghi e alle incursioni di Cameruccio.

Nella ripresa l'equilibrio si potrebbe spezzare subito. Al 51' Riccio commette fallo di mano in area e l'arbitro fischia rigore in favore dei gialloblù. Sul dischetto si presenta Peluso, che però si fa ipnotizzare da David, abile a tuffarsi e neutralizzare il penalty alla sua destra.

I marchigiani, superato il rischio, cercano di prendere fiducia e ci provano con un tiro da fuori di Borgo (64'), ma Succi e soci sono sempre attenti. La formazione di Farneti capisce che è il momento di spingere per trovare l'allungo decisivo: Scarponi serve un assist al bacio per Peluso, che infila il portiere e sigla il vantaggio (70').

Nel finale la Jesina si getta in avanti, tuttavia Pazzini, abile a parare sul tentativo di Trudo, e la sua retroguardia, graziata in occasione della chance di testa di Giovannini, riescono a resistere fino al letale contropiede di Turci (96'), che sigilla il bis qualche secondo prima del triplice fischio.

Domenica impegno interno con la Recanatese.

JESINA-SAVIGNANESE 0-2

JESINA: David, Fracassini (72' Ricci), Martedì, Riccio (80' Giovannini), Nonni, Bordo, Trudo, Ceccuzzi (54' Parasecoli), Pierandrei, Magnanelli (54' Zannini), Cameruccio. A disp: Anconetani, Capone, Musumeci, Sassaroli, Yabrè. All Ciampelli

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Succi, Gregorio, Brighi (56' Turci), Peluso (90' Giua), Brigliadori (67' Tamagnini), Scarponi (75' Giunchetti), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F. A disp: Forastieri, Battistini,Gasperoni, Casotti, Manuzzi R, Turci All Farneti

Marcatori: 70' Peluso, 96' Turci

Ammoniti: Bordo, Riccio, Scarponi, Peluso, David, Ricci