DIRETTA TESTUALE Serie C: Vicenza - Rimini LIVE 0-0

Sport

Rimini

| 17:41 - 26 Settembre 2018

PARZIALE: 0-0

VICENZA (4-2-3-1): Grandi - Andreoni Bonetto Mantovani Bianchi D. - Zonta Bianchi N. - Tronco Curcio Giacomelli - Maistrello.

In panchina: Albertazzi, Segantini; Bizzotto, Pasini, Stevanin; Zarpellon, De Falco, Salvi, Gashi; Laurenti, Arma, Rover. All. Colella.

RIMINI (3-4-1-2): Scotti - Venturini Ferrani Petti - Simoncelli Alimi Montanari Guiebre - Arlotti - Volpe Buonaventura.

In panchina: Nava; Brighi, Buscé; Variola, Serafini, Viti; Danso, Baldini, Battistini, Badjie; Cecconi, Candido. All. Righetti.

ARBITRO: Natilla di Molfetta.

RETI:

NOTE:



1' gara al via. Vicenza nel tradizionale completo a strisce bianco-rosse, con calzoncini e calzettoni bianchi. Rimini in completo da trasferta blu scuro con inserti biancorossi.



5': Curcio spalle alla porta riceve palla da destra e appoggia fuori area per Nicolò Bianchi, che di destro calcia abbondantemente a lato.