Calcio D: rimonta vincente del Santarcangelo, battuto 2-1 il Campobasso al Mazzola

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:21 - 26 Settembre 2018

SANTARCANGELO: 1 Battistini, 2 Corvino (89' Guglielmi), 3 Broli, 4 Cascione, 5 Bondioli, 6 Maini; 7 Bigozzi (54' Peroni), 8 Dhamo (59' Fuchi); 9 Falomi (90' Bernardi), 10 Galeotti, 11 Guidi (46' Mancini).

In panchina: 12 Moscatelli, 13 Aristei, 15 Moroni. All. Galloppa.

CAMPOBASSO: 1 Sposito, 26 Tommasini (5' Spinelli, 65' Antonelli), 15 D'Angelo (65' Del Prete), 16 Palmieri (47' Diop), 33 D'Orsi, 60 Allocca; 7 Da Dalt, 8 Danucci; 10 Improta, 17 Seck, 92 Giacobbe.

In panchina: 22 Cutrupi, 11 Minchillo, 18 Morra, 23 Progna, 45 Falange. All. Mandragora.

ARBITRO: Nicolini di Brescia (Assistenti Cortinovis e Capelli di Bergamo).

RETI: 32' Giacobbe (C), 75' Mancini (S), 84' rigore Falomi (S).

NOTE: ammoniti: D'Angelo, Dhamo, Sposito, Seck. Recupero: 3'+6'.





Rimonta vincente del Santarcangelo al Mazzola contro un volitivo Campobasso. Buona reazione dei gialloblu che devono però registrare la difesa, in difficoltà in più di una circostanza. Il primo tiro in porta della partita arriva all'11, con Da Dalt che chiama alla parata Battistini. Al 16' Falomi lanciato a rete ci prova con un pallonetto alto sopra la traversa. Un minuto dopo è D'Orsi a sfiorare il bersaglio di testa, la palla è ancora alta. Al 29' il Santarcangelo reclama un rigore per un mani in area, nel prosieguo dell'azione Galeotti trova la parata in presa di Sposito. Tre minuti dopo sugli sviluppi di un corner arriva il tocco vincente di Giacobbe per il vantaggio del Campobasso. Dopo un gol annullato a Falomi per fuorigioco (33'), il Santarcangelo sfiora il pareggio al 44': Broli da dentro l'area calcia di sinistro a botta sicura, ma Sposito vola sulla sua destra e respinge. Nella ripresa il primo sussulto arriva al quarto d'ora, con un tiro cross di Cascione per Falomi, anticipato dalla difesa ospite prima della deviazione vincente. Sul corner è il neo entrato Fuchi a colpire di testa la traversa. Al 66' ripartenza del Campobasso, Diop serve Antonelli che da dentro l'area calcia addosso a Battistini in uscita. Il Santarcangelo è oramai padrone del campo e trova il pareggio al 75' con un colpo di testa di Mancini. All'83' Falomi a tu per tu con Sposito si fa respingere la conclusione, Cascione in mezza rovesciata calcia a lato. Il gol del sorpasso arriva un minuto dopo: fallo in area di Del Prete su Peroni, dal dischetto Falomi trasforma.