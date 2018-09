Marketing sul web e sui social, al Cescot un corso gratuito per diventare tecnico specializzato

Attualità

| 17:16 - 26 Settembre 2018

Percorsi formativi per creare tecnici altamente specializzati, realizzati in stretta collaborazione tra il Cescot, scuole, università e imprese. Nuovo percorso di specializzazione per le aree del turismo, web e social organizzato dal Cescot di Rimini, con iscrizioni aperte fino al 13 ottobre 2018. Il corso, totalmente gratuito, riguarda il mondo del web e dei social network: mira a formare un tecnico in grado di creare, promuovere e vendere prodotti/servizi turistici a favore di strutture alberghiere, reti di imprese e destinazioni, utilizzando strategie di marketing, web e social marketing.

Sentiamo Eleonora Marinucci del Cescot al microfono di Riccardo Giannini.