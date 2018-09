Al Frontemare il 'pranzo spettacolo' con lo show del cantante e animatore Chicco Fabbri

Attualità

Rimini

| 16:42 - 26 Settembre 2018

Chicco Fabbri al Frontemare di Rivazzurra di Rimini. Tutte le domeniche a partire dal 30 settembre l'eclettico artista sarà il protagonista del "Pranzo spettacolo" proposto dal locale riminese.

Sarà compito del grande performe far divertire famiglie, amici, grandi e piccini durante le speciali domeniche. Ottimo cibo, musica e grande divertimento sono le proposte del menù domenicale del ristorante Frontemare di Rivazzurra di Rimini. Il "Pranzo Spettacolo" è la grande novità del notissimo locale riminese, famoso per le eccellenti proposte culinarie e i grandi eventi che si svolgono al suo interno.

Dal 30 settembre potrete passare una domenica davvero indimenticabile. Oltre a scegliere tra Menù a buffet (20 euro a persona) e ricco Menù di pesce servito (30 euro a persona) ci sarà la possibilità di divertirsi e rilassarsi in modo del tutto speciale.

Il Pranzo Spettacolo sarà coordinato ed animato da Chicco Fabbri che interagirà con il pubblico. Dalle 14.30 tutti in pista con musica e balli della tradizione romagnola e non solo. I bambini potranno scatenarsi nella bellissima ed ampia area giochi con una animatrice professionista a loro disposizione.