Domenica a Montefiore Conca una suggestiva escursione nelle terre dell'Ungaro

Montefiore Conca

| 16:04 - 26 Settembre 2018

Il clima è tornato ideale per lasciarsi alle spalle i bagni al mare e tornare a scoprire l’entroterra tra natura e cultura. Anche se a Montefiore Conca le proposte non si sono mai arrestate durante tutta la stagione estiva, per molti questo di settembre è il mese ideale per “gite fuori porta”.

Ecco allora le nostre proposte per la giornata di domenica 30 settembre. Nelle terre dell’Ungaro – Anello Monte Faggeto è una facile escursione che, con guida naturalistica vi porterà a scoprire le meraviglie naturalistiche della Valle del Conca passeggiando tra i paesaggi agrari e boschi e selve di quelle che un tempo erano le terre del Malatesta Ungaro, Signore di Montefiore. L’incontro è previsto nella piazza del paese per le ore 10,00 prenotazione obbligatoria, costo 15,00 euro, durata circa 4/5 ore (pranzo al sacco).

La giornata per chi lo desidera può proseguire alle ore 16,00 presso la fortezza Malatestiana con un laboratorio teorico e pratico scoprire semplici preparati dell’antica tradizione monastica svelando il segreto di unguenti e pozioni di maghi e streghe. Dalla raccolta di erbe in campo a semplici macerazioni per preparare enoliti e oleoliti, per conoscere i principi della distillazione e dell’arte liquoristica che da mille anni rappresentano rimedi semplici e efficaci nel nostro vivere quotidiano. Costo euro 10,00 speciale promozione 5,00 per chi partecipa anche al trekking mattutino, la prenotazione è obbligatoria. Informazioni al numero cel. 334 2701232 mail castello.montefiore@dominocoop.it

Non dimenticate che poi a Montefiore Conca arriverà il mese di Ottobre ed ogni domenica sarà festa con MangarSano e Sagra della Castagna.