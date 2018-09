San Giovanni festeggia la giornata del dono: partita di calcio benefico, cena e pulizia dei parchi

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:32 - 26 Settembre 2018

Il Comune di San Giovanni, insieme all’Associazionismo marignanese, festeggia sabato prossimo 29 settembre il Dono ed il volontariato, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata del Dono, istituita a livello nazionale, quale segno forte per valorizzare e coltivare la solidarietà, con l'obiettivo di costruire una cultura condivisa del dono. Il primo "Giorno del Dono" della Repubblica Italiana è stato celebrato il 4 ottobre 2015, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, già giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse. Il nostro Comune dal 2016 ha scelto di aderire a questo evento, significativo per la tematica, e ancora di più per celebrare e valorizzare l’importante patrimonio associativo presente nel territorio comunale. A San Giovanni sono infatti presenti oltre 50 Associazioni, attive nell’ambito della musica, dello sport, della cultura e dell’aggregazione, e si è voluto dare vita ad un momento che potesse riunirle e coinvolgerle tutte, e nel contempo favorirne la conoscenza alla comunità marignanese e non solo.





La giornata sarà articolata in tre momenti, tutti molto significativi.

Il titolo dell’intera proposta è #sangiovanninsieme, ad esemplificare la volontà di coinvolgere e coinvolgersi per e con il territorio, ma anche le potenzialità che si possono raggiunge in uno stile di condivisione. L’obiettivo ambizioso è quello di avere una rappresentanza del territorio e di tutto ciò che la comunità marignanese può offrire e rappresentare in ambito sportivo, sociale, culturale, turistico, aggregativo...





Si parte già da sabato mattina, alle ore 9.00 presso il Parco dei Tigli, con la seconda parte di “Puliamo il Mondo” –la prima si è svolta lo scorso sabato presso l’Istituto Comprensivo Statale ndr-, l’iniziativa a cura di Legambiente per valorizzare la cura per l’ambiente attraverso il segno concreto della pulizia dei parchi marignanesi, che sarà vissuta insieme alle Associazioni Avis comunale e Gruppo Volontariato per l’handicap Davide Pacassoni.





Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 allo stadio comunale, si susseguiranno la presentazione delle Attività dell’Associazionismo, animazioni, laboratori e tante sorprese con i volontari della Biblioteca, BimbiperNatura, Chiama Chiama - CAV Distretto di Riccione, Sportello psicologico comunale Il Labirinto Soc Coop, Anc Nucleo Protezione Civile Valconca, Associazione Nel Giardino Segreto e Regnodifuori, Scuolinfesta Informa, Acd Marignanese, Associazione Luigi Pagniello, Siamo Live…

Non mancheranno poi gli interventi dei ballerini di Nuova Polisportiva A. Consolini Ballo e Fitness, fino al culmine del pomeriggio, intorno alle ore 16.00, quando si svolgerà la partita Comune-Associazioni a cura di Pro Loco, giunta ormai al suo terzo appuntamento e anticipata dall’intervento del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano. Lo scorso anno la partita è stata molto sentita e partecipata, soprattutto dai ragazzi delle Associazioni che non volevano perdere l’occasione di confrontarsi con il Sindaco e la Giunta marignanese sul campo da pallone, vedendo alla fine la vittoria delle Associazioni sul Comune.





Nell’intervallo sarà possibile per tutti a partecipare alle Prove di corsa con Nuova Polisportiva A. Consolini – sezione Atletica, ed assistere alla premiazione delle borse di studio ai figli dei donatori a cura di Avis Comunale San Giovanni in Marignano.





Al termine della partita tutti i partecipanti sono attesi, intorno alle ore 20.00, al Centro Sociale Autogestito, per la cena di beneficenza “Insieme per Dono”, accompagnata dall’animazione dello spumeggiante gruppo marignanese “Le Sangiovesi”, e dal karaoke di Rock&Rose. La serata sarà un momento di aggregazione e divertimento per condividere lo stare insieme, ma anche per raccogliere fondi per una causa importante, condivisa dall’Associazionismo e dall’Amministrazione comunale marignanese: l’acquisto di apparecchiature elettromedicali per il Reparto Day Hospital Oncologico, Ospedale Cervesi di Cattolica.





Nonostante l’intento benefico, il menu romagnolo, magistralmente preparato dai cuochi del centro sociale (Penne al ragù, Piadina con porchetta, prosciutto e formaggio, insalata e ciambella), è stato pensato ad un prezzo accessibile a tutti: € 10,00 per adulti e ragazzi e bambini fino a 6 anni gratis, così da creare una partecipazione condivisa e permettere a tutti di esserci.





“L’obiettivo di questa giornata - afferma l’Amministrazione Morelli - è di festeggiare il mondo del volontariato assieme agli stessi volontari. Auspichiamo che tutta la comunità marignanese e non solo si senta coinvolta in questa iniziativa, un’occasione per conoscere più da vicino il mondo del volontariato, e tutte le persone impegnate nel nostro territorio, con progetti ed iniziative importanti! Siamo felici di poter condividere un'intera giornata dedicata al valore del donare il proprio tempo e contributo al bene comune, così da riscoprire, consolidare e promuovere l'impegno di ognuno per il proprio paese e nel sostenere ideali e valori che ci fanno crescere. Attivismo, consapevolezza, divertimento, gioco e aiuto a chi ha bisogno; tutti validi motivi per incontrarsi. Vi Aspettiamo tutti!".