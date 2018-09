Cattolica, i parcheggi si pagheranno con una app dello smartphone: aperto il bando

Attualità

Cattolica

14:13 - 26 Settembre 2018

Il Comune di Cattolica ha pubblicato un avviso per individuare possibili fornitori per un nuovo servizio di pagamento della sosta tramite telefonia mobile applicabile alle aree blu. L’obiettivo è di sfruttare i più moderni sistemi in commercio che consentono di procedere al pagamento della sosta tramite piattaforme Web e apparati mobili (cellulari, smartphone, tablet, ecc) con un Sms, una telefonata o scaricando un'apposita applicazione. Questo per agevolare gli utenti con una ulteriore possibilità di pagamento della sosta per l'utenza. Le ditte interessate ed in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di partecipazione ed i documenti richiesti entro il primo ottobre, alle ore 13.00, all'Ufficio Protocollo. La modulistica e tutte le informazioni necessarie sono presenti sul sito del comune www.cattolica.net (area bandi e concorsi).

Si tratta del primo passo per attuare anche a Cattolica l'innovazione del pagamento online della sosta. Per la città una azione volta a migliorare e facilitare l'utilizzo dell'offerta dei parcheggi presenti sul territorio. Il prossimo avvio del servizio vuole essere un aggiornamento tecnologico per agevolare cittadini e turisti. Al momento, infatti, la maggior parte degli stalli di sosta presenti nel territorio comunale sono adibiti a parcheggio regolamentato con parcometro e per il pagamento della sosta è utilizzato prevalentemente il sistema di inserimento della moneta, tranne che nei parcometri abilitati al pagamento con carta di debito/credito, mediante emissione dello scontrino da esporre sul parabrezza. In sintesi: nessuna fila ai parcometri, niente emissione di biglietti e la comodità di avere il controllo della sosta sempre a portata di mano.