A Morciano un weekend dedicato al tennis, con due tornei: ecco i risultati

Sport

Morciano di Romagna

| 13:38 - 26 Settembre 2018

Sono arrivati da ogni parte dell’Emilia – Romagna e delle Marche. Un piccolo esercito di 53 baby racchette che nei giorni scorsi hanno preso parte al 3° Torneo Giovanile FIT organizzato dal Ct Morciano. Sabato e domenica, sulla terra rossa di via Stadio, al termine di una settimana ricca di emozioni e grande sport, sono andate in scena le finalissime del torneo.





Under 10 maschile: Edoardo Pagnoni – Luca Butti (Ct Morciano) 64 -26-7/4

Under 10 femminile: Francesca Sparnacci – Giulia Giorgi 61 – 60

Under 12 maschile: Alberto Maria Mami – Tommaso Francini 64 – 61

Under 12 femminile: Evelyn Amati – Matilde Morri 60 – 61

Under 14 maschile: Tommaso Bonarota – Alessandro Sepede 63 – 64

Under 16 maschile: Luca Bartoli – Nicholas Scala 64 – 62

Under 16 femminile: Valentina Nandi – Alessia Cervellieri (Ct Morciano) 63 – 63





Menzioni speciali per Bonarota e Bartoli che si confermano campioni per la seconda volta consecutiva dopo le vittorie ottenute nel torneo giovanile di giugno. Da parte di ‘360 Sport’, società che gestisce il Ct Morciano, un ringraziamo speciale a Maurizio Butti, titolare de La Vecchia Trattoria di Lunano, ed Oscar Cervellieri, titolare di CIS (Centro infortunistica stradale), main sponsor della competizione.





Nella giornata di domenica a Morciano si sono disputate anche le finali del torneo di doppio TPRA maschile (giocato con formula ‘rodeo’): ad aggiudicarselo la coppia di casa composta da Valter Bastianelli/Davide Arduini, che ha avuto la meglio di Davide Pierini/Fabrizio Pierini con il punteggio di 40-41.





Nella foto (da sinistra): Valter Bastianelli/Davide Arduini, Sara Pretelli (giudice arbitro del circolo), Davide Pierini/Fabrizio Pierini.