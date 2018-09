Rinascita Basket Rimini, dal 30 settembre aperta la campagna abbonamenti

Sport

Rimini

| 12:51 - 26 Settembre 2018

Venerdì 28 settembre alle ore 11.00, presso il ristorante “La S Romagnola” nel cuore del Borgo San Giuliano (via Ortaggi 7), sarà ufficialmente presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2018-19 di Rinascita Basket Rimini (campionato C-Gold Emilia-Romagna, inizio gare 6 ottobre 2018, primo match in casa domenica 14 ottobre). La campagna abbonamenti inizierà ufficialmente domenica 30 settembre al Flaminio nel corso della festa di inizio stagione RBR, completamente gratuita per tutti gli appassionati. Contestualmente, verrà anche comunicato l’ingresso di nuovi, importanti soci nella famiglia RBR. Per ciò che concerne l'appuntamento di domenica 30 settembre, il programma prende il via con l'amichevole con la Virtus Imola, a partire dalle ore 16. Alle 17.30 al via la festa di presentazione delle giovanili e della prima squadra.