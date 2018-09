Pilota Romano Fenati è indagato per i fatti di Misano: niente tentato omicidio, ma violenza privata

Attualità

Rimini

| 12:46 - 26 Settembre 2018

Il pilota ascolano Romano Fenati è indagato dalla Procura di Rimini per violenza privata, dopo l'episodio del 9 settembre durante la gara di Moto-2 al circuito di Misano Adriatico, quando aveva toccato in pista il freno del rivale Stefano Manzi. Lo riportano il Corriere di Romagna e il Resto del Carlino. Il Codacons aveva preannunciato un esposto per tentato omicidio, ma la Procura ha aperto un'inchiesta d'ufficio e ha ipotizzato un reato meno grave. La violenza privata, spiegano i giornali locali, assimilerebbe il gesto a quello dell'automobilista che taglia la strada in corsa a un altro. Manzi aveva annunciato che non aveva intenzione di denunciare Fenati, a cui è stato rescisso il contratto dal proprio team, e si era detto pronto a perdonarlo.