Nuovi spazi sgambamento cani, presto a Coriano altre quattro aree

Attualità

Coriano

| 11:58 - 26 Settembre 2018

Nel prossimo consiglio comunale di Coriano, che si terrà venerdì 27 settembre presso la frazione di sant’Andrea in Besanigo, arriva il regolamento inerente le aree di sgambamento per cani.

Quest’atto è propedeutico all’imminente realizzazione di 4 aree, dedicate appunto allo sgambamento dei cani rispettivamente nei parchi ubicati in via Viganò nella frazione di Ospedaletto, in via del Sole a Cerasolo e in via Bellini a Sant’Andrea in Besanigo.

L’area già presente presso il parco dei Cerchi di Coriano verrà invece arricchita di un punto d’acqua interno e di un contenitore per i rifiuti. L’impegno finanziario è stimato in €27.000.

Giulia Santoni (assessore del Comune di Coriano): “Visto le numerose richieste da parte dei cittadini corianesi e considerato la società nella quale viviamo sempre più attenta alle necessità dei nostri amici a 4 zampe ma, al tempo stesso, sempre meno a portata loro, è diventata una vera e propria necessità, soprattutto per le zone urbane, la presenza di un’area recintata dove ognuno possa portare il proprio cane a socializzare, divertirsi e correre beatamente in condizioni di sicurezza".

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “Ho voluto, insieme all’assessore Santoni, incontrare le associazioni animaliste per illustrare il regolamento. La condivisione è stata da sempre la nostra bandiera. Importanti spunti sono emersi e come sempre diventeranno proposte utili per l’Amministrazione.”