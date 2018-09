Nuova edizione per il Misano Classic Weekend: la storia del motociclismo e dei suoi protagonisti

Sport

Misano Adriatico

| 11:45 - 26 Settembre 2018

Un tuffo nel passato, per ammirare in mostra e in pista le moto che hanno scritto la storia del motociclismo e rivivere le leggendarie imprese dei piloti sulle loro selle.

Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre il Marco Simoncelli propone una nuova edizione di Misano Classic Weekend, dove lo scorso anno accorsero 9.000 appassionati e oltre 500 piloti in pista.

L’evento è realizzato da MWC in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e vede come Media partner le riviste Motociclismo d’Epoca, Ferro, il portale sportivo Corsedimoto.com, Icaro Communication e il partner Motor Bike Expo di Verona.

ll Misano Classic Weekend rappresenta oggi una delle manifestazioni più seguite a livello nazionale che riunisce tutti gli appassionati di moto d’epoca, con competizioni in pista ma anche Motoclub, collezionisti, espositori di componentistica e tanto altro all’interno del paddock.

In pista tutte le gare in programma riguarderanno le categorie delle moto d’epoca, sotto l’egida della FMI. La più emozionante di tutte è senza dubbio la gara di Endurance che si corre, con partenza al tramonto, il sabato sera. 37 gli equipaggi al via di cui molti stranieri che per 4 ore si sfideranno sulla pista internazionale di Misano.

Fuori dalla pista, un ricco programma animerà questa nuova edizione.

A partire dalla mostra dedicata a “RENZO PASOLINI. Dal 1938 moto e leggende del motociclicmo”, arricchita, oltre che dalle moto del “Paso”, anche da quelle dei suoi storici avversari. L’esposizione segue quanto iniziato a Rimini durante il MotoGP dove, negli spazi del FAR (Fabbrica Arte Rimini), in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla nascita del pilota, si è tenuta una mostra dedicata a “Renzo Pasolini, l’Uomo, il Pilota, il Mito, a local Hero” curata e voluta dal Comune di Rimini e dal Nuovo Motoclub Renzo Pasolini. Il “Paso”, con la sua vita e le sue imprese ha saputo rappresentare infatti, in questa terra, lo spirito più genuino di quella che oggi è conosciuta universalmente come la “Terra dei Motori” - “The Riders' Land”.

Sabato 6 ottobre alle ore 16.00 la casa di produzione POPCult e la casa editrice LullaBit presenteranno in anteprima assoluta il volume illustrato ROAD MAP Il leggendario Giro del Mondo di Tartarini e Monetti su Ducati 175, il racconto per parole e immagini del giro del mondo in motocicletta del 1957-1958, una delle più belle pagine della storia di Ducati e del motociclismo mondiale.

Il viaggio durò un anno intero attraversando 5 continenti, 36 paesi e 4 rivoluzioni, portando il marchio Ducati in tutto il mondo.