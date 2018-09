Rimini, sequestro Lady Goodiva, spaccio e consumo di cocaina: due in carcere anche per rapina di orologio

Cronaca

Rimini

| 11:34 - 26 Settembre 2018

L'amministratore e il gestore del night devono rispondere penalmente anche di aver adibito il locale a luogo di convegno di persone che si davano allo spaccio e al consumo di cocaina, mentre è stato accertato che un buttafuori procurava gli stupefacenti sia all'amministratore che alle ragazze che si prostituivano nel locale. Indagando su una rete di spacciatori, gli agenti dell'Antidroga hanno portato alla luce e documentato un 'sottobosco' di criminalità, soprattutto albanese, legata allo spaccio di cocaina e a reati di prostituzione. Nel corso di quest'indagine stato possibile risalire anche all'identificazione degli autori della rapina dell'orologio Bulgari subita da un noto avvocato riminese mentre rincasava la sera del 6 febbraio del 2017: in due sono finiti in carcere. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto anche il sequestro preventivo del night, poiché l'indagine ha dimostrato che nel locale veniva consumata l'attività criminosa del favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.