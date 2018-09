Polisportiva Comunale di Riccione in partnership con Medicina Riccione: servizi convenzionati per i tesserati

Sport

Riccione

| 10:33 - 26 Settembre 2018

La Polisportiva Comunale Riccione ha avviato una partnership con il poliambulatorio Medicina Riccione. Due importanti realtà del territorio lavoreranno da oggi a stretto contatto e ciò significa che per gli oltre 8.000 tesserati della Polisportiva Riccione, saranno numerosi i servizi medici da utilizzare in convenzione.

Il poliambulatorio Medicina Riccione, nella nuova ed esclusiva sede di via dei Mille 19 a Riccione, ha al suo interno 7 ambulatori medici, oltre 30 dottori specializzati e macchinari all’avanguardia, oltre ad un punto prelievi con più di 1000 tipologie di esami di laboratorio allo stesso prezzo del tariffario regionale Ausl, senza però costi di ricetta, senza impegnativa e senza prenotazione. Per la prevenzione, in via esclusiva a Riccione, si realizzano anche analisi genetiche, citogenetiche e molecolari, attraverso biopsia liquida del DNA, anche in ambito pre-natale e pre-concezionale.

La diagnosi, la prevenzione, la cura nell’eccellenza e nella innovazione sanitaria contraddistinguono l’attività, non a caso lo slogan del Poliambulatorio Medicina Riccione è una frase di Santa Madre Teresa di Calcutta che raccoglie l’essenza del Poliambulatorio Medicina Riccione: “la Vita è Vita, difendila”.