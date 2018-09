Addio a Zanza, stroncato da un malore il re dei playboy riminesi. Deceduto durante un rapporto con una 23enne

Attualità

Rimini

| 09:43 - 26 Settembre 2018

Addio a Maurizio "Zanza" Zanfanti, personaggio riminese noto per la sua simpatia e per essere l'emblema del "playboy" romagnolo. Zanza, 63 anni, ha avuto un malore mercoledì notte. Secondo i primi riscontri l'uomo si trovava in compagnia con una 23enne straniera. Erano in auto in una via isolata quando si è sentito male durante un rapporto sessuale. I soccorsi sono intervenuti nel giro di poco, ma per Zanza non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le verifiche per accertare le esatte cause del decesso. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Zanza, la cui fama di "vitellone" aveva varcato anche i confini nazionali.