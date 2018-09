VIDEO: incidente sulla via Emilia, in scooter si schiantano con un'auto e "volano" nel fosso. Due feriti

Cronaca

Rimini

| 20:07 - 25 Settembre 2018

Sbalzati dalla sella di uno scooter a causa di un incidente stradale, due uomini sono finiti nel fosso adiacente alla carreggiata stradale. Momenti di paura intorno alle 18.45 di martedì per due operai, coinvolti in un sinistro sulla via Emilia a Rimini, in località San Martino in Riparotta. Una Fiat 500 L, superato il quartiere fieristico di Rimini, procedeva in direzione Rimini-Santarcangelo, quando improvvisamente si è allargata a sinistra: da qui l'impatto con lo scooter che precedeva la vettura. I due uomini sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze e automedica. Disposto per loro il ricovero al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia Stradale.