Ciclismo: Giro d'Italia 100, a San Marino il Giro undici volte

19:01 - 25 Settembre 2018

Sta per iniziare la centesima edizione del Giro d’Italia la festa più popolare e amata dagli sportivi e appassionati del mondo delle due ruote che anche a San Marino coinvolge tantissimi ciclisti e non solo amanti di questa spettacolare disciplina. Candido Cannavò vedeva così il Giro d’Italia “ Il sottile filo rosa che tiene insieme un popolo altrimenti diviso da troppi egoismi”. Quanti campioni hanno scritto le più belle pagine straordinarie percorrendo miglia di kilometri su tutta la penisola italiana acclamati dai numerosi sportivi e intere generazioni. Una bellissima storia che continua nel tempo. Anche la Repubblica di San Marino ha accolto i protagonisti del ciclismo ospitando 11 edizioni del Giro d’Italia che la Società Sportiva Juvenes Ciclismo, nei suoi 64 anni di storia, vuole ricordare così:



– 1951 34 edizione 1 giugno Rimini – San Marino Cronometro individuale 1° Astrua, 2° Coppi, 3° Bobet (Fra), vincitore Giro maglia Rosa Fiorenzo Magni

– 1958 41 edizione 1 giugno Dogana – San Marino Cronometro individuale 1° Gaul (Lus), 2° Branckart (Bel), 3° Baldini, vincitore Giro maglia Rosa Ercole Baldini

– 1959 42 edizione 27 maggio Rimini – San Marino 1° Defilippis, 2° Conterno, 3° Anquetil (Fra), vincitore Giro maglia Rosa Charly Gaul

– 1964 47 edizione 25 maggio Ravenna – San Marino 1° Maurer (Svi), 2° Anquetil (Fra), 3° Zilioli, vincitore Giro maglia Rosa Jacques Anquetil

– 1965 48 edizione 15 maggio San Marino – Perugia 1° Dancelli, 2° Durante, 3° Zilioli, vincitore Giro maglia Rosa Vittorio Adorni

– 1968 51 edizione 6 giugno Cesenatico – San Marino Cronometro individuale 1° Gimondi, 2° Merckx (Bel), 3° Ritter (Dan)

– 1968 51 edizione 7 giugno San Marino – Foligno 1° Bitossi, 2° Sels (Bel), 3° Garcia (Spa), vincitore Giro maglia Rosa Eddy Merckx

– 1969 52 edizione 29 maggio Senigallia – San Marino 1° Bitossi, 2° Neri, 3° Altig (Ger)

– 1969 52 edizione 30 maggio Cesenatico – San Marino Cronometro individuale 1° Merckx, 2° Gimondi, 3° Ritter (Dan), vincitore Giro maglia Rosa Felice Gimondi

– 1979 62 edizione 25 maggio Rimini – San Marino Cronometro Individuale 1° Saronni, 2° Knudsen (Nor), 3° Johansson (Sve)

– 1979 62 edizione 26 maggio San Marino – Pistoia 1° De Vlaeminck (Bel), 2° Laurent (Fra), 3° Bortolotto, vincitore Giro maglia Rosa Giuseppe Saronni

– 1987 70 edizione 4 giugno Rimini – San Marino Cronometro Individuale 1° Visentini, 2° Rominger (Svi), 3° Piasecki (Pol)

– 1987 70 edizione 5 giugno San Marino – Lido di Jesolo 1° Cimini, 2° Rosola, 3° Popp (Aut) vincitore Giro maglia Rosa Stephen Roche

– 1997 80 edizione 19 maggio Santarcangelo di Romagna – San Marino Cronometro Individuale 1° Tonkov (Rus), 2° Berzin (Rus), 3° Petito

– 1997 80 edizione 20 maggio San Marino – Arezzo 1° Cipollini, 2° Leoni, 3° Edo (Spa) vincitore Giro maglia Rosa Ivan Gotti

– 1998 81 edizione Macerata – San Marino 1° Noè, 2° Pantani, 3° Tonkov (Rus)

– 1998 81 edizione San Marino – Carpi 1° Roux (Fra), 2° Smentanine (Rus), Pierdomenico vincitore Giro maglia Rosa Marco Pantani.

Uomini straordinari che ci hanno regalato emozioni, passioni che il tempo mai cancellerà e il loro ricordo vivrà sempre…