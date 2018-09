Essere più felici con lo yoga della risata: il congresso della disciplina al via a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:50 - 25 Settembre 2018

Riscoprire il senso di comunità ed essere più felici, perché il fattore più potente del benessere si fonda sulla qualità delle relazioni umane. E' il concetto-base del Movimento dello Yoga della Risata, che si ritroverà da domani al 30 settembre a Rimini per il ritiro Spirituale e l'Advanced Course, con il fondatore, il medico indiano Madan Kataria. Cinque giorni dedicati alla pratica di gruppo diffusa in tutto il mondo, basata sull'idea che tutti possono ridere per scelta come esercizio fisico, ottenendo un enorme benessere.