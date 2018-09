Rimini Calcio giovanili, vince solo l'Under 17 (1-0 all'Imolese). Quattro convocati dal ct Arrigoni

Sport

Rimini

| 17:27 - 25 Settembre 2018

Il ct delle rappresentative Under 17 e Under 15 di Lega Pro, mister Daniele Arrigoni, ha diramato l’elenco dei convocati agli stage nazionali che si svolgeranno rispettivamente nelle giornate di domani e giovedì al centro tecnico di Coverciano. Quattro i biancorossi convocati, si tratta degli U17 Simone Caldari e Alessandro Pecci e degli U15 Mattia Del Monaco e Alessandro Zaghini.



Questi i risulatti del week end delle squadre giovanili biancorosse



Campionato Under 17

Rimini-Imolese 1-0 (primo tempo 0-0)

RIMINI: Bascucci, Santarini, Giovannini (30′ st Canini F.), Colombo (10′ st Tonini), Di Fino (10′ st Montebelli), Manfroni, Caldari, Ceccarelli (20′ st Redeghieri), Antonioli (30′ st Brolli), Montebelli (10′ st Ulloa), Pecci. All.: Vanni.

Successo di carattere per la formazione Under 17 guidata da mister Lele Vanni (foto) che domenica, sul rettangolo verde di San Vito, ha superato meritatamente l’Imolese. In avvio di match i biancorossi hanno un po’ sofferto l’intensità degli avversari poi, una volte trovate le misure, i riminesi hanno preso campo e spinto con maggiore convinzione. Stessa musica nella ripresa, con i padroni di casa che hanno creato alcune importanti occasioni da rete. Il gol che ha deciso l’incontro è stato realizzato dal neo entrato Canini, abile a ribadire in rete la respinta del portiere sulla conclusione di Brolli.

Campionato Under 15

Rimini-Imolese 0-2 (primo tempo 0-1)

RIMINI: Tuppolano, Casadei, Zaghini, Rushani (1′ st Del Monaco), Bracci, Fabbri (10′ st Bedetti), Cavioli, Marinucci (20′ st Guidi), Giunchi, Tamai (1′ st Barbatosta,15′ st D’Orsi), Pozzi (1′ st Sammaritani, 15′ st Bianchi). All.: D’Agostino.

Secondo stop consecutivo, nonostante una prova discreta, per i ragazzi di mister Matteo D’Agostino, sabato caduti sul campo di Torre Pedrera per mano dell’Imolese. Gara combattuta, con situazioni interessanti create da entrambe le squadre. L’equibrio del match si è rotto dopo un quarto d’ora, causa un fallo di mano in area di Bracci che è costato il rigore del vantaggio rossoblù. Il raddoppio nella seconda frazione, su una ripartenza, dopo che Marinucci aveva appena sfiorato il pareggio approfittando di una incertezza dell’estremo difensore ospite.

Campionato Under 14

Rimini-Sassuolo 0-7 (primo tempo 0-1)

RIMINI: De Michele (20′ st Munari), Gabriele, Cicconetti, Madonna (1′ st Morelli), Lilla (1′ st Pellegrini), Nastase, Proverbio (1′ st Zangoli), Gianfrini (20′ st La Motta), Di Pollina (20′ st Vasjary), Alvisi (20′ st Zamagni), Gerboni. A disp.: Caverzan, Lonardo. All.: Finotti.

Pesante ko per la formazione Under 14 di mister Massimo Finotti, domenica sconfitta a domicilio dalla corazzata Sassuolo. Nonostante la netta superiorità dei neroverdi (reduci da un roboante 14-0 nell’ultima uscita), nella prima frazione i riminesi hanno retto discretamente il confronto, difendendosi con ordine e andando al riposo con una sola rete di svantaggio. Dopo il raddoppio incassato all’inizio della ripresa, i biancorossi hanno tenuto bene il campo sino al black-out finale quando, nel giro di un quarto d’ora, gli emiliani sono andati in rete per ben cinque volte.

Campionato Under 13

Rimini-Bologna 1-7 (0-2, 0-1, 1-4)

RIMINI pt.: Cerretani, Gabellini, Giometti, Hassler, Paganini, Tamburini, Urcioli, Volonghi, Capicchioni. All.: Serafini.

RIMINI st.: Jashari, Brisku, Ciavatta, Gabellini, Imola, Muratori, Rama, Rubino, Tamburini. All.: Serafini.

RIMINI tt.: Cerretani (10’ Jashari), Ciavatta (17’ Rubino), Gabellini, Giometti (10’ Rama), Imola (12’ Brisku), Tamburini, Urcioli (18’ Muratori), Volonghi (18’ Hassler), Capicchioni (18’ Paganini). All.: Serafini.

Primo stop stagionale per l’Under 13 di mister Alessio Serafini, domenica sconfitta al “Romeo Neri” dalla corazzata Bologna. Un risultato che, in verità, non rispecchia il reale andamento del match. Posto che gli emiliani si sono confermati essere di altra categoria, i baby biancorossi specie nelle prime due frazioni (come di consueto si è giocato su tre tempi da 20’ ciascuno) se la sono giocata facendo vedere a tratti delle buone cose. Nella terza frazione i padroni di casa sono un po’ calati di intensità e complice un poco di inesperienza, ma anche un pizzico di emozione e di voglia di strafare, anche forse dovute al fatto di giocare al “Neri” contro il Bologna, hanno prestato il fianco al più quotato avversario. Di Ciavatta, in avvio dell’ultimo tempo, il gol riminese.